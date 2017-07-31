Боевики "ЛДНР" готовятся к совместным "учениям" с российскими военными - ИС

Боевики «ДНР» и «ЛНР» готовятся к серии учений, которые в августе и сентябре проведут с ВС России. Об этом сообщил руководитель «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в Facebook.

Согласно его сообщению, части и подразделения «обоих армейский корпусов «ЛДНР» будут действовать во взаимодействии с 8-й общевойсковой армии ВС РФ, которой они в настоящее время подчиняются".

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«В оперативных отделах штабов «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР» активно готовятся к серии учений, которые ВС РФ проведут в августе-сентябре нынешнего года. Согласно замыслу Генштаба ВС РФ и штаба российской 8-й общевойсковой армии, учения ВС РФ в приграничных районах на территории России и такие же учения в «ЛДНР» будут проводиться на «едином стратегическом и оперативно-тактическом фоне», - говорится в сообщении Тымчук.

Как сообщал УНИАН ранее, в Крыму из следственного изолятора выпустили бывшего командира батальона ДНР “Керчь” Вадима Погодина, которого обвиняют в пытках и убийстве 16-летнего украинца на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил российский блогер Александр Тверской.

«Русский оккупант Вадим Погодин из батальона "Керчь", который расстрелял в июне 2014 года на востоке Украины украинского школьника Степана Чубенко (5 пуль в голову, предварительно выбиты все зубы) сегодня оказался дома. Его отпустили из СИЗО Симферополя. Двое других фигурантов по этому делу тоже избежали наказания. Один отпущен, другой находится неизвестно где. А Степана уроды задержали за сине-голубую ленту на рюкзаке. Перед убийством мародеры сняли с него кроссовки. Замотали скотчем и расстреляли почти в упор», - написал Тверской.