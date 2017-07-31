В АТО возросла активность боевиков: оккупанты 26 раз нарушили перемирие, четверо военных ранены

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Наиболее горячо, в конце суток было на Луганском направлении. Здесь из гранатометов и стрелкового оружия боевики несколько раз били по позициям в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. А около 21:00 под минометным огнем оказались украинские опорные пункты в Крымском.

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На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов преступники обстреливали укрепления в Зайцево и на шахте Бутовка. В результате этих обстрелов двое украинских военных получили ранения. Кроме того, вечером, под гранатометний обстрел врага попали защитники в Майорске и Авдеевке.

"На Мариупольском направлении, около 18:00, в результате обстрела опорного пункта сил АТО получил ранения еще один украинский военный. Также вражеские минометы калибра 82 миллиметра били по нашим опорным пунктам в Павлополе и Гнутово. На большинство обстрелов противника силы АТО отвечали плотным огнем", - добавили в ведомстве.

Ранее в штабе АТО заявляли об относительном затишье в зоне боевых действий.