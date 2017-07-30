Сутки в зоне АТО: в Минобороны уточнили количество раненых украинских военных

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий погиб, 9 - получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, 9 бойцов получили ранения. Основные потери, а именно один погибший и восемь раненых наших военных, силы антитеррористической операции понесли в Красногоровке во время минометного обстрела. Еще один украинский военный ранен во время обстрела наших позиций в районе Широкино. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, утром пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook информировал, что в результате боевых действий один украинский военный погиб и 7 получили ранения.

Отмечалось, что за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили перемирие.