Раненые накануне семь украинских военных пострадали из-за пьяной ссоры - СМИ

В ночь на 20 июля в Песках (Ясиноватский район Донецкой области) в результате пьяной ссоры были ранены семеро военных.

Читайте такжеБой под Красногоровкой: у Порошенко назвали причину обострения на фронте

По данным источника LB.ua в полиции, один из бойцов бросил две гранаты РГД-5 под ноги своим обидчикам. В результате и он, и шесть других бойцов получили осколочные ранения и были срочно отправлены в военный госпиталь в Покровске.

Открыто уголовное производство по ч.15 и ч.115 Уголовного кодекса - покушение на убийство.

Как сообщал штаб АТО, 21 июля пятеро бойцов погибли, восемь получили ранения.