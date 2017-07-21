Раненые накануне семь украинских военных пострадали из-за пьяной ссоры - СМИ
17:17, 21 июля 2017Война
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Боец бросил две гранаты РГД-5 под ноги сослуживцам.
Семь военных пострадали в результате пьяной ссоры / ru.wikipedia.org
В ночь на 20 июля в Песках (Ясиноватский район Донецкой области) в результате пьяной ссоры были ранены семеро военных.
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По данным источника LB.ua в полиции, один из бойцов бросил две гранаты РГД-5 под ноги своим обидчикам. В результате и он, и шесть других бойцов получили осколочные ранения и были срочно отправлены в военный госпиталь в Покровске.
Открыто уголовное производство по ч.15 и ч.115 Уголовного кодекса - покушение на убийство.
Как сообщал штаб АТО, 21 июля пятеро бойцов погибли, восемь получили ранения.
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