Среди боевиков усиливается недовольство действиями командования и вражда на межнациональной почве - разведка

Среди пророссийских боевиков на Донбассе усиливается недовольство действиями командования и вражда на межнациональной почве.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"Между военнослужащими соединений и частей 1 и 2 АК усиливается недовольство действиями командования российских оккупационных войск, вызванное прежде всего очередными попытками утаиванием участия в боевых действиях граждан РФ (отсутствием льгот) и поборами денежного довольствия", - отметили в разведке.

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Так, лицам, которые привлекались к ведению боевых действий против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий" для утаивания факта их участия в вооруженном конфликте на временно оккупированных территориях Востока Украины.

Также установлено, что при проверке соединений и частей 1, 2 АК комиссией Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ офицеры 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) сдавали собственные средства на "организацию отдыха" членов комиссии.

Кроме того, ГУР МОУ сообщает, что в соединениях и частях российских оккупационных войск участились случаи вражды на межэтнической (межнациональной) основе.

Так, 16 июля "между военнослужащими кавказской национальности и русскими 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК возникла драка, в результате которой несколько человек получили травмы различной степени тяжести, а один военнослужащий доставлен в больницу с ножевым ранением".