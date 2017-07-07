Муженко назвал количество регулярных войск РФ в оккупированных Крыму и на Донбассе

На территории оккупированных Крыма и Донбасса находятся более 30 тыс. регулярных войск России. Об этом на совместном заседании военно-научного совета Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Национальной академии наук сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Читайте такжеВ Брюсселе Муженко рассказал коллегам из стран ЕС о ситуации в Украине«Кроме фактов силовой аннексии Крыма и применения частей и подразделений ВС РФ в августе 2014 года в районе Иловайска и Луганска, ведения войны против Украины сейчас аргументировано подтверждается присутствием военного контингента российских регулярных войск на территории Украины. По данным разведки, в настоящее время эта группировка насчитывает более 30 тыс. военнослужащих, включая контингент, развернутый в Крыму», -заявил Муженко.