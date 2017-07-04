Уничтоженная техника и значительные потери: волонтеры рассказали, чем закончилась попытка наступления боевиков на Донбассе (фото)

В первые дни июля прифронтовую зону Луганской и Донецкой областей в очередной раз всколыхнули мощные обстрелы. Несмотря на "перемирие", снаряды калибра 120 мм десятками летят в сторону наших оборонительных позиций и в тыл.

ВСУ удалось отбить попытку наступления противника на одном из направлений, говорится в сообщении фонда "Вернись живым" в Facebook.

Самыми горячими точками остаются Водяное, Красногоровка, Авдеевка и ее окрестности, возобновились обстрелы на Дебальцевском направлении.

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На Луганщине регулярная армия оккупанта никак не может угомониться, обстреливая населенные пункты Желобок, Крымское и Трехизбенку. Кое-где враг идет в наступление.

"Следовательно, один из таких наступлений закончился для врага быстро с итогом: 18 погибших, более 20 тяжело раненых и несколько единиц уничтоженной техники", - говорится в сообщении.

Также волонтеры сообщили, что в результате вражеских обстрелов за последние двое суток погибли двое наших защитников.

Как сообщал УНИАН, в начале июля возле Каменки нашли военное снаряжение из РФ.