Журналист назвал главные проблемы обмена пленными

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Это не значит, что один гражданин не может помочь обмену. Могут все. Но освободить всех наших заложников можно только в результате договоренностей на уровне глав государств. Россия не ведет переговоры ни с кем, кроме президента Порошенко, Захарченко сам прямо об этом говорит", - рассказал он.

Также журналист оценил возможность обмена "всех на всех", как предполагают Минские соглашения.

По его словам, обмен "всех на всех" должен предполагать утвержденный список. А кто входит в этот список, до сих пор не согласовано. Представители Украины полагают, что есть обоснованные подтверждения, что в руках боевиков удерживается не менее 58 живых украинских заложников на Донбассе плюс около 40 человек, которых похитили и задержали в РФ.

"Россия в настоящее время заявляет, что для обмена предоставит 48 человек на Донбассе, и ни одного - из российских тюрем. На таких условиях обмен "всех на всех" не возможен. Можно только обменять группу людей на группу людей", - отметил Бутусов.

Кроме того, переговорная группа в Минске согласилась на обмен 228 террористов и наемников на стороне РФ, осужденных в Украине, на 48 наших пленных. В качестве жеста "доброй воли", Украина передала 15 человек, осужденных за содействие противнику. И несмотря на этот жест, соглашение об обмене полностью сорвано в одностороннем порядке российской стороной. Список внезапно был расширен, в него включили огромное число других лиц, которые находятся под следствием в Украине. "527 на 48" - это значит выдать вообще всех, кто представляет интерес для РФ в украинских тюрьмах. При этом вопрос о выдаче заложников из РФ российские представители даже не рассматривают.

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"РФ, очевидно, вообще не заинтересована в освобождении людей из тюрем и возвращении домой. Им интересна сама игра, рычаги влияния на общественное мнение в Украине. Поэтому условия обмена выдвигаются такие, чтобы сорвать переговоры с Украиной, так как идет постоянная смена условий", - подчеркнул Бутусов.

Кроме того, Россия продолжает захваты в заложники граждан Украины, которые не имеют отношения к войне.

"На что повлияет публикация списков пленных Надеждой Савченко? К сожалению, результатов от этого не будет... Резонанс большой, ожидания, а на выходе ничего. Потому что РФ хочет не процедур каких-то и новых слов, а просто продолжения игры", - считает журналист.

"Случай с обменом майора ВС РФ Старкова показывает, что противник готов к обмену прежде всего много знающих военных специалистов, которые дискредитируют российскую армию фактом нахождения в плену. Единственный путь ускорить обмены сейчас - это брать в плен российских офицеров. Да, это тоже не панацея, и не решение для всех, но это действительно ускоряет переговоры. Другие варианты боевиками на данный момент отбрасываются, а любые договоренности они легко разрывают", - подытожил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 января, Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе. В списках, которые она опубликовала на своей странице в Facebook, указаны 524 человека.