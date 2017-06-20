За терроризм на Донбассе посадили уже 17 человек - военная прокуратура

За терроризм в Донбассе уже лишены свободы 17 человек.

Об этом заявил заместитель военного прокурора сил АТО Иван Сиводед, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

По его словам, военная прокуратура сил АТО продолжает работу по борьбе с преступлениями, совершенными на территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и представителями так называемых «ДНР/ЛНР».

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«В целом в течение 2015-2017 годов мы осуществили предварительное расследование по 50 таким уголовным производствам. Кроме того, за это время было поддержано государственное обвинение по 16 уголовным производствам в отношении 17 человек, незаконная деятельность которых связана с участием в террористических группировках или осуществлением их финансирования. В частности, суд признал их всех виновными и назначил меру наказания от 3 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - отметил заместитель военного прокурора сил АТО.