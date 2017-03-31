Боевики в бою с украинскими военными под Желобком понесли серьезные потери – ИС

В "армии" "ЛНР" очередные потери – 2-е убитых и 5-раненых в районе Желобка и высоты 195.3.

Как стало известно группе "Информационное сопротивление", две группы боевиков попытались изобразить рейд к передовым позициям ВСУ с целью внезапного обстрела.

«Были замечены, и в результате завязавшегося боестолкновения получили серьезный отпор - сначала стрелковым оружием, а потом при отходе попали под украинские 82-мм миномёты. Террористы отступили со значительными потерями», – сообщили в «ИС».

Читайте такжеПорошенко дал поручение руководству армии о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки девять наших защитников получили ранения, четверо – боевое травмы. Двое военнослужащих Вооруженных сил погибли.

В штабе рассказали, что военные погибли вблизи Авдеевки в результате обстрела позиций одной из отдельных механизированных бригад из танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.