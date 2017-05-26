Боевики обстреливают жилой сектор в Красногоровке - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны НЗФ ОРДО мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения.

Так, вечером 25-го мая, боевики в очередной раз совершили обстрел жилого сектора населенного пункта Красногоровка, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие большого калибра. Несколько боеприпасов разорвались вблизи местной больницы и жилых домов.

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"Никто из больных и медицинского персонала не пострадал, но в здании выбиты стекла. В ближайшее время больница вынуждена будет ограничить предоставление медицинских услуг жителям Красногоровки и соседних населенных пунктов", - говорится в сообщении.

"Такие преступления незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения", - подчеркнули в СЦКК.

Как добавили в пресс-центре штаба АТО, по предварительной информации обстрелом повреждено здание районной больницы, учебный корпус Обособленного подразделения «Донецкий техникум Луганского национального аграрного университета» (вул. Нахимова, 2а), а также два частных дома в одном из жилых массивов. По состоянию на 00:05 час обстрел продолжается.

Напомним, несколькими днями ранее в СЦКК сообщили, что боевики обстреляли сотрудников Международного комитета Красного креста, когда те раздавали продуктовые и гигиенические наборы в населенном пункте Доломитное, который не контролируется правительством Украины.