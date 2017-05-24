Сайдик: Количество погибших мирных жителей на Донбассе увеличилось за год на 120%

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе по урегулировании ситуации на Донбассе Мартин Сайдик призвал участников конфликта на востоке Украины уважать человеческую жизнь и соблюдать договоренности.

Как сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА, в частности, он отметил, что первые дни мая стали для гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе одними из самых смертоносных за очень долгое время.

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Спецпредставитель ОБСЕ обратил внимание на печальную статистику, предоставленную офисом Верховного комиссара ООН по правам человека. "Количество погибших гражданских лиц увеличилось за год на 120%. Это подтверждается отчетами ОБСЕ", - констатировал дипломат.

"Это во многом является результатом продолжения использования тяжелого вооружения в пяти горячих точках и затягивания процесса разминирования", - добавил он.

По словам спецпредставителя ОБСЕ, 85% всех нарушений происходят в нескольких зонах: Авдеевке, Ясиноватой, Мариуполе и Светлодарске.

Сайдик убежден, что при желании сторон можно воздержаться от подобных нарушений и вооруженных конфликтов.