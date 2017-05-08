Боевики на Донбассе сознательно стреляют по мирным жителям – украинская сторона СЦКК

Боевики на Донбассе сознательно открывают огонь по мирным жителям.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице штаба АТО в Facebook.

«Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО кроме того, что постоянно пренебрегают всеми Минскими договоренностями, применяя запрещенное вооружение по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по важным объектам инфраструктуры, они сознательно открывают огонь по населенным пунктам и мирным жителям нарушая тем самым Международное гуманитарное право», – сообщили в штабе.

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Отмечается, что сегодня, 08 мая, около 16 часов 30 минут «без каких-либо угрызений совести боевики осуществили обстрел в направлении населенного пункта Марьинка, по предварительной информации из станкового пулемета Дегтярева-Шпагина». В результате обстрела по улице Октябрьская, 69, огнестрельное ранение мягких тканей получила гражданка Украины. Во время обследования в Кураховской больнице было выявлено пулю калибром 12,7-мм на глубине один сантиметр. Потерпевшей была оказана медицинская помощь и направлены в места проживания.