Военнослужащие задержали в зоне АТО три грузовика с контрабандой - штаб

Умелыми действиями военнослужащих 12 батальона 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины задержали контрабандистов в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, вчера, 29 апреля, совместными усилиями военнослужащих омбр и военной службы контрразведки были обнаружены и задержаны три большегрузных автомобиля с контрабандной продукцией, которые пытались пересечь линию разграничения в зоне ответственности бригады.

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Контрабанда задержана и передана представителям Государственной фискальной службы Украины.

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко принял решение о поощрении военнослужащих, которые проявили бдительность и профессионализм во время задержания контрабанды.

«Информация, распространенная некоторыми СМИ, о причастности командования 12 батальона до контрабанды, не соответствует действительности и является очередным примером информационной войны против Украины с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины», - отметили в штабе.

Напомним, в феврале в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что уровень контрабанды через линию разграничения на Донбассе преувеличен. По словам министра, контрабанда на Донбассе все же есть, но ее нельзя сравнивать с легальным товарооборотом.