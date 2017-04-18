Боевики на Донбассе отметили Пасху пьяными драками, убийствами и взрывом гранат – ИС

Во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей боевики отметили Пасху пьяными драками, убийством и взрывом гранат.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«В н.п. Хрустальный (бывший Красный Луч) местный боевик после распития горячительных напитков на почве бытового конфликта застрелил очередью из АК-74 своего собутыльника из числа местных жителей. Еще один боевик в состоянии алкогольного опьянения на пустыре на окраине Луганска в честь Пасхи взрывал гранаты (успел подорвать 2 штуки, после чего был задержан патрулем террористов). В Алчевске была зафиксирована массовая драка между представителями одного из мотострелковых подразделений «2-го АК ЛНР» и российскими «казаками» - в результате двое раненых с ножевыми ранениями были госпитализированы, один получил черепно-мозговую травму в результате удара по голове урной для мусора», - сообщил Тымчук.

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По его словам, «на период Пасхальных праздников комендантская служба в «1-м АК ДНР» была переведена на усиленный режим несения службы. В отдельных населенных пунктах (Новоазовск, Докучаевск) к патрулированию привлекались российские наемники с Кавказа, в результате чего отмечались конфликты с местными боевиками, находящимися в увольнении вне расположения своих подразделений (в основном на почве злоупотребления последними спиртных напитков)».