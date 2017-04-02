Оккупанты продолжают совершать провокационные обстрелы позиций ВСУ - штаб АТО

С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции оккупанты продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, ранен один боец.

Как сообщается в сводке пресс-центра АТО на 18.00, «ситуация в зоне проведения АТО стабилизировалась. Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций ВС Украины. С начала суток враг 15 раз нарушил режим «тишины».

Наибольшую активность противник проявлял на Мариупольском направлении. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь по позициям морских пехотинцев в районе Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Водяного.

Читайте также"Тишина" в зоне АТО: 37 вражеских обстрелов за сутки, горячее всего - под Мариуполем

«На одном из домов в населенном пункте Саханка, который расположен на временно неподконтрольной Украине территории, враг, подняв флаг нашего государства, из стрелкового оружия обстреливал морских пехотинцев рядом Широкино», - сообщили в штабе.

На Донецком направлении наибольшее количество обстрелов было зафиксировано под Авдеевкой, защитников которой враг накрывал огнем минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из станкового противотанкового гранатомета противник вел огонь по позициям вблизи Новоселовки Второй. Из ручного противотанкового гранатомета террористы обстреливали опорные пункты в районе Зайцево.

На Луганском направлении из автоматических гранатометов враг вел огонь по позициям вблизи населенного пункта Крымское.

«Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим «тишины» и ответный огонь не открывали», - отметили в штабе.