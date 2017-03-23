Боевики обстреляли Водяное из установки "Партизан" и накрыли минометным огнем Авдеевку, погиб боец АТО - штаб

В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенного неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом в среду вечером сообщает пресс-центр АТО.

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"В течение дня, на данном направлении противник применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракеты и минометы калибра 82-мм", - говорится в сообщении на Facebook.

Согласно информации, пророссийские войска ведут обстрел позиций ВСУ по всей линии разграничения.

Дважды в сутки боевики стреляли вблизи населенного пункта Водяное.

"Сегодня, в 17.06 - 17.45 противник, грубо нарушая Минские договоренности, впервые применил 122-миллиметровую легкую переносную реактивную систему "Партизан" - 2 выстрела и 8 мин калибра 82-мм. По предварительным данным, раненых и погибших нет", - сообщили в штабе.