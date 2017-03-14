Авдеевка снова осталась без электроснабжения - ГСЧС

В результате повреждения высоковольтной линий электропередачи прекращено электроснабжение города Авдеевка и 11 населенных пунктов Ясиноватского района Донецкой области.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Макеевская 1 – АКХЗ № 2» произошло сегодня, 14 марта, предварительно, в результате боевых действий.

Читайте такжеАлександр Хуг: "Проще всего назвать нас слепыми, не зная всех реалий нашей работы"

Из-за этого прекращено электроснабжение Авдеевки, где проживают около 22 тысяч человек. Также без электроснабжения остались 11 населенных пунктов Ясиноватского района (3145 жителей).

«Планируется привлечь генераторные установки Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области для обеспечения электроэнергией объектов социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Марьинке из-за обстрелов около 5 тысяч человек остались без света – Донецкая ВГА

Как сообщал УНИАН, 11 марта в результате боевых действий произошло повреждение ЛЭП, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, которое было возобновлено 13 марта.