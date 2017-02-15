Боевики из БМП обстреляли Авдеевку – штаб АТО

07:08, 15 февраля 2017
Война
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В целом сепаратисты совершили более полусотни обстрелов на всех направлениях.

Боевики совершили 52 обстрела позиций сил АТО / sprotyv.info

Боевики на Донбассе продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

Из минометов обстреляли Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку. Из стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Опытное и Новгородское.

«По Авдеевке БМП вели огонь», - отметили в штабе.

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На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Водяное.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия –Павлополь, Чермалык, Лебединское, Гнутове и Широкино. По Широкино и Водяному вели огонь БМП противника. По Новотроицком – снайпер.

«На Луганском направлении оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку», - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 52 обстрела. Потерь среди наших военных нет.

Как сообщал УНИАН ранее, днем 14 февраля контролируемые Россией боевики на Донбассе совершили 26 обстрелов, потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Теги: #АТО#Донбасс#обстрел