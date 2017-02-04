Врачи сохранили зрение раненому в Авдеевке британскому фотокорреспонденту

Об этом министр инфраструктуры Юрий Стець написал в Facebook.

«Врачам удалось сохранить зрение, он видит обоими глазами. Если все будет нормально, через 7 дней его могут выписать из больницы. Дальнейшее восстановление зрения будет зависеть от качественной реабилитации. Большое спасибо врачам из Днепра», - отметил министр.

Читайте такжеСутки в зоне АТО: в Минобороны уточнили число раненых украинских военных

Как сообщал УНИАН,британский фотограф Нанн получил ранение 2 февраля во время обстрела оккупантами Авдеевки. С травмой левого глаза его эвакуировали в 66-й военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова города Днепр. После необходимых обследований пострадавшего перевели в специализированную офтальмологическую больницу. По итогам обследования врачи-офтальмологи установили, что в результате осколочного ранения пациент получил множественные поражения обоих глаз. После консультаций с главным офтальмологом Вооруженных сил Украины было принято решение о срочном операционном вмешательстве.