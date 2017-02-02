Задержание корректировщика огня боевиков в Авдеевке: СБУ проводит следственные действия

19:39, 02 февраля 2017
Война
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Служба безопасности Украины проводит следственные действия с задержанным в Авдеевке корректировщиком огня террористов.

Корректировщик признал свою вину / facebook.com/andriy.tsaplienko

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Как установили контрразведчики СБУ, местный житель собирал и передавал боевикам информацию о дислокации украинских подразделений с указанием на топографических картах мест расположения командных и опорных пунктов», - говорится в сообщении.

Еще одного сообщника террористов оперативники спецслужбы задержали в Ясиноватском районе Донетчины. Он входил в агентурную сеть боевиков, передавал им сведения военного характера и корректировал огонь артиллерии.

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Как сообщал УНИАН, 1 февраля пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила о задержании и перевозке в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения задержанного в Авдеевке пособника террористов - крымчанина Андрея Третьякова (1973 года рождения).

По информации Генпрокуратуры, мужчина в Авдеевке способствовал деятельности террористов. В частности, он систематически передавал собранные данные о военных подразделениях сил АТО, местных жителях, которые оказывают помощь украинским правоохранителям и военным, а также корректировал огонь артиллерии незаконных военных формирований.

Задержанному сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. В ГПУ отметили, что во время допроса задержанный признал свою вину и дал показания об обстоятельствах совершения преступления.

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Теги: #Авдеевка#корректировщик