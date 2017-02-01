Обострение боев на Донбассе: сегодня двое военных погибли, шестеро ранены - штаб АТО

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

На утро, после массированных обстрелов из "Градов" и артиллерии, российско-оккупационные войска совершили несколько попыток атаковать защитников Украины и, понеся многочисленные потери, отступали.

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На Мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалыку вели огонь минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку. Из минометов – Катериновку и Попасную, а из стрелкового оружия – Крымское.

"Всего зафиксировано 36 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, шестеро ранены", - говорится в сообщении штаба АТО.