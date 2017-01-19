Штаб АТО: за сутки боевики на Донбассе уменьшили количество обстрелов

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 18 января.

Из минометов оккупанты обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер. По Широкиному - БМП противника.

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На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров российско-оккупационные войска обстреливали Новоолександровку и Троицкое. С 82-миллиметровых минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО в районе Зайцевого и Авдеевки.

Как сообщал УНИАН, 18 января получили ранения двое украинских военных. За сутки 17 января боевики совершили 61 обстрел.