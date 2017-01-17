В Днепре врачи спасли бойца, который попал под минометный обстрел возле Марьинки (видео)

Хирурги Днепропетровской областной больницы спасли жизнь старшего лейтенанта Игоря Дермана, но ногу ему пришлось ампутировать. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Боец ночью проверял позиции возле Марьинки, когда начался минометный обстрел. Осколки мины разорвали ему правую ногу. После операции в полевом госпитале его срочно доставили в Днепропетровскую областную больницу.

Хирурги сразу начали работу, но спасти ногу шансов не было. Впрочем, медикам удалось предупредить возможную гангрену. Ныне командир роты 92-й бригады в реанимации. Угрозы жизни уже нет.