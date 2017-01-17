В Днепре врачи спасли бойца, который попал под минометный обстрел возле Марьинки (видео)

22:20, 17 января 2017
Война
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Осколки мины очень сильно повредили правую ногу.

В Днепре врачи спасли жизнь 25-летнего бойца / Скриншот

Хирурги Днепропетровской областной больницы спасли жизнь старшего лейтенанта Игоря Дермана, но ногу ему пришлось ампутировать. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Боец ночью проверял позиции возле Марьинки, когда начался минометный обстрел. Осколки мины разорвали ему правую ногу. После операции в полевом госпитале его срочно доставили в Днепропетровскую областную больницу.

Хирурги сразу начали работу, но спасти ногу шансов не было. Впрочем, медикам удалось предупредить возможную гангрену. Ныне командир роты 92-й бригады в реанимации. Угрозы жизни уже нет.

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Теги: #Днепр#госпиталь