В харьковский госпиталь поступили бойцы из зоны АТО

15:18, 17 января 2017
Война
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В Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков) из зоны АТО поступили бойцы.

В харьковский госпиталь поступили бойцы / Ірина Геращенко / facebook.com

Об этом говорится в сообщении волонтерской организации "Сестра милосердия АТО" в Facebook.

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"Поступили новые наши воины в госпиталь из зоны АТО", - сообщили волонтеры.

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Теги: #АТО#госпиталь