В харьковский госпиталь поступили бойцы из зоны АТО

В Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков) из зоны АТО поступили бойцы.

Об этом говорится в сообщении волонтерской организации "Сестра милосердия АТО" в Facebook. Читайте такжеЯпония передала Украине медоборудование стоимостью более 22,5 миллионов гривень "Поступили новые наши воины в госпиталь из зоны АТО", - сообщили волонтеры.

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