Сегодня в результате боевых действий погиб военный, еще двое - ранены

Об этом сообщил спикер АТО Леонид Матюхин в видеодайджесте событий 14 января, размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Итого за день произошло 28 обстрелов на всех направлениях линии фронта.

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На Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Водяное из минометов; Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку – из гранатометов и стрелкового оружия; Новомихайловку – из вооружения БМП.

На Донецком направлении из минометов боевики обстреливали Каменку, Мироновское, Зайцево и Авдеевку из гранатометов и стрелкового оружия – Майорск, Зайцево, Авдеевку, Новгородское, из вооружения БМП – Троицкое.

На Луганском направлении боевики обстреливали из минометов Новозвановку, а из противотанковых ракетных комплексов – Крымское и Новоалександровку.