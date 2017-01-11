В рядах боевиков увеличилось количество случаев самоубийств и дезертирства - разведка

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«В соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическими и морально-психологическими перегрузкам личного состава», - сказано в сообщении.

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Также, по данным разведки, в подразделениях 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ продолжает работать комиссия 1-го АК ВС РФ, которой уже выявлено более 20 фактов сокрытия командованием полка гибели и увечья военнослужащих, произошедших в этом году.

Кроме того, в ГУР сообщили, что 10 января в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ самовольно оставили место службы 10 военнослужащих подразделения противовоздушной обороны. В артиллерийском подразделении бригады вследствие нарушения правил безопасности во время разгрузки боеприпасов получили тяжелые травмы пятеро военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций ВСУ на Донбассе на всех направлениях.

В районе Тарамчука произошло боевое столкновение. Нападение отражено.