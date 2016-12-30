Боевики обстреляли мирных жителей возле Углегорской ТЭС, есть пострадавшие - разведка

В результате обстрела российскими оккупационными войсками Углегорской тепловой электростанции пострадало 10 мирных жителей.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному применению военнослужащими оружия против мирного населения", - заявили в разведке.

Отмечается, что террористы обстреляли группу рыбаков на водохранилище ТЭС.

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"28 декабря военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС. В результате применения оружия пострадало до десяти человек", - заявили разведчики.

Напомним, боевики продолжают осуществлять обстрелы на всех направлениях. За прошедшие сутки террористы на Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное. За прошедшие сутки произошло 45 обстрелов.