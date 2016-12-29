В районе Крутой Балки на Донбассе произошло боестолкновение

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 120-мм минометов оккупанты обстреляли Марьинку и Водяное. Из 82-мм – Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

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На Донецком направлении из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ в районе Луганского. Из гранатометов – по Майорску, а из стрелкового оружия – вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Новоселовки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Лощину Кошарную. Из стрелкового оружия – Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.