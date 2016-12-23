Ситуация на Светлодарской дуге: раненых не могут доставить в больницу из-за обстрелов (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За ночь боевики дважды атаковали Светлодарскую дугу. Минимум 4 ранено за ночь на фронте. Это информация из личных источников ТСН.

Сейчас известно, что все раненые ребята держали оборону на Светлодарской дуге. Ранения у них легкие, но вывезти травмированных в госпиталь пока невозможно из-за обстрелов. Стрельба на Востоке не утихает.

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Село Мироновка трижды обстреливали из артиллерии 152 калибра. Из гранатометов и минометов били по Авдеевке и Верхнеторецкому.

Как сообщили СМИ, по информации волонтеров, боевики рассылают фото и видео трех человек, якобы взятых в плен на Светлодарской дуге и убитых на оккупированной территории Донбасса.

В Минобороны не подтверждают взятие в плен украинских военных.