Ситуация на Светлодарской дуге: раненых не могут доставить в больницу из-за обстрелов (видео)
Раненых в районе Светлодарской дуги не могут доставить в больницу из-за обстрелов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
За ночь боевики дважды атаковали Светлодарскую дугу. Минимум 4 ранено за ночь на фронте. Это информация из личных источников ТСН.
Сейчас известно, что все раненые ребята держали оборону на Светлодарской дуге. Ранения у них легкие, но вывезти травмированных в госпиталь пока невозможно из-за обстрелов. Стрельба на Востоке не утихает.
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Село Мироновка трижды обстреливали из артиллерии 152 калибра. Из гранатометов и минометов били по Авдеевке и Верхнеторецкому.
Как сообщили СМИ, по информации волонтеров, боевики рассылают фото и видео трех человек, якобы взятых в плен на Светлодарской дуге и убитых на оккупированной территории Донбасса.
В Минобороны не подтверждают взятие в плен украинских военных.