Сутки в АТО: боевики обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00.

Больше всего обстрелов, как обычно, – на Мариупольском направлении. Из 122-миллиметровой артиллерии здесь были обстреляны Широкино и Водяное. Широкино в течение суток попадало под огонь 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и танков. Минометных обстрелов также подверглись наши позиции в районе Новотроицкого, Марьинки и Талаковки.

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На Луганском направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра было обстреляно Крымское. Из гранатометов - Новоалександровка, Лобачевое, Крымское и Станица Луганская. По Станице Луганской огонь вел снайпер.

На Донецком направлении оккупанты из 122-миллиметровой артиллерии и 82-миллиметровых минометов обстреливали Луганское. Под огонь минометов различных калибров также попала Авдеевка, а вблизи Зайцево враг вел огонь из гранатометов.

В целом в течение суток зафиксировано 47 обстрелов.