Украинская армия в ответ на атаку боевиков заняла их позиции на Светлодарской дуге

Также в ответ на вражеские обстрелы были вынуждены занять позиции боевиков, чтобы не понести больших потерь.

Об этом корреспонденту ТСН Евгении Цветанской сообщили раненые украинские бойцы, которых эвакуировали с поля боя.

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Отметим, что вчера утром погибли пятеро украинских военных. Еще 30 получили ранения. 26 из них удалось доставить в военный госпиталь, а четырех не могли вывезти с поля боя из-за плотных обстрелов.

"Под прикрытием артиллерийского огня противник силами одной мотострелковой роты начал наступление на позиции наших войск на Светлодарском направлении. Наши подразделения ответным огнем остановили наступление противника и провели контратаку ему во фланг. Российские наемники были вынуждены отойти с захваченных позиций, при этом бросая военное имущество и снаряжение российского производства", – отметил ТСН спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

Как доказательство украинские бойцы продемонстрировали бинокль и перевязочный пакет российского производства, которые нашли в блиндаже боевиков. Это в очередной раз подтверждает снабжения боевиков и российских наемников на Донбассе со стороны РФ.

Как сообщал УНИАН ранее, во время атаки боевиков на Светлодарской дуге в воскресенье пятеро украинских военных погибли, шестеро ранены - штаб: четверо бойцов получили легкие ранения и два – средней степени тяжести.