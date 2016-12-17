За прошедшие сутки произошло 52 обстрела со стороны боевиков - пресс-центр АТО

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии обстреливали Талаковку. А со 122-миллиметровой - Широкиное, Красногоровку, Лебединское и Водяное.

В сообщении говорится, что Талаковка, Красногоровка, Широкиное и Водяное также попадали под огонь минометов. По Марьинке, Гнутовому, Новотроицком и Водяном боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. По Широкиному – стреляла БМП врага, а по Красногоровке – снайпер.

Читайте такжеВ Станице Луганской зафиксировали новые удары по мосту - ОБСЕ

На Луганском направлении из 152 - миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Троицкое и Новозвановку. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия – Попасную, Новоолександровку, Станицу Луганскую и Нижнетеплую.

На Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии было обстреляно Невельськое, а под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали наши позиции вблизи Авдеевки и Луганского.

Всего состоялось 52 обстрела.