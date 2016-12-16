Боевики сосредоточили обстрелы из БМП и гранатометов на Мариупольском направлении - штаб АТО

Российско-оккупационные войска 16 декабря сосредоточили практически все обстрелы на Мариупольском направлении.

Используя артиллерию калибра 122-миллиметра боевики вели огонь по Широкиному, Лебединском и Водяному.

"Также из минометов калибром 120 и 82-миллиметра оккупанты обстреляли Талаковку, Красногоровку, Широкино и Водяное. По Марьинке, Гнутовому, Новотроицком и Водяному боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. По Широкиному огонь враг вел из БМП. А по Красногоровке – снайпер", - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении из стрелкового оружия обстреляли Нижнетеплое. А на Донецком – из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – Авдеевку.

Всего состоялось 19 обстрелов, из них 17 – на Мариупольском направлении.