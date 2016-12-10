Боевики сосредоточили огонь на Мариупольском направлении: в ход идет тяжелая артиллерия

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

«Практически все обстрелы произошли на Мариупольском направлении. Из артиллерии 152 и 122 миллиметра - Водяное, Широкино, Лебединский. А из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино, Талаковку, Красногоровку, Лебединский, Гнутово и Павлополь. По Широкино огонь вел и танк», - сообщили в штабе.

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На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии террористы обстреляли Новотошковку, из минометов - Новозвановку, из гранатометов и стрелкового оружия - Станица Луганская, Новоалександровку, Новозвановку и Лопаскино.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь вблизи Луганского, а в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сообщении.