За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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"За сутки, что прошли, к большому сожалению, мы имеем потери - один украинский военный погиб, еще один получил ранения", - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 26 раз обстреляли позиции украинских военных.