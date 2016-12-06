За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб - Мотузяник
13:28, 06 декабря 2016Война
3620
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, еще один ранен.
Один украинский военный погиб, еще один получил ранения / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
Читайте такжеВ "ДНР" объявили охоту на распространителей листовок СБУ
"За сутки, что прошли, к большому сожалению, мы имеем потери - один украинский военный погиб, еще один получил ранения", - сказал спикер.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 26 раз обстреляли позиции украинских военных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter