Боевики обстреляли позиции АТО под Широкино из минометов, на Луганском направлении били из зенитных установок

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

За прошедшие сутки оккупанты начали обстрелы наших позиций из минометов в районе Широкиного, на Мариупольском направлении.

В течение дня из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики продолжили обстреливать Талаковку, Красногоровку, Марьинку и Широкино.

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"На Луганском направлении под огонь из 82 миллиметровых минометов попала Новозвановка, обстрелам из гранатометов подверглись Крымское, Желтое, Лопаскино, Новоалександровка и Станица Луганская. По Новоалександровке противник также вел огонь из зенитных установок", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска из минометов и гранатометов обстреливали наши позиции вблизи Авдеевки.

В целом в течение суток зафиксировано 26 обстрелов.