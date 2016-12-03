Штаб АТО: боевики сосредоточили большинство обстрелов на Луганском направлении
18:28, 03 декабря 2016Война
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Сегодня российско-оккупационные войска большинство обстрелов сосредоточили на Луганском направлении.
Боевики применили минометы, гранатометы и вооружения БТР / Фото УНИАН
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00 3 декабря.
Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, вооружения БТР и другого стрелкового оружия обстреливали Новоолександровку, Крымское и Новозвановку.
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На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Широкино. Из гранатометов - Марьинку, а из стрелкового оружия - Гнутово.
На Донецком направлении под огонь гранатометов попало Зайцевое, а БТР обстреливал Нижнее Лозовое.
Всего противник открывал огонь по позициям сил АТО 17 раз. 11 из них - на Луганском направлении.
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