Штаб АТО: боевики сосредоточили большинство обстрелов на Луганском направлении

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00 3 декабря.

Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, вооружения БТР и другого стрелкового оружия обстреливали Новоолександровку, Крымское и Новозвановку.

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На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Широкино. Из гранатометов - Марьинку, а из стрелкового оружия - Гнутово.

На Донецком направлении под огонь гранатометов попало Зайцевое, а БТР обстреливал Нижнее Лозовое.

Всего противник открывал огонь по позициям сил АТО 17 раз. 11 из них - на Луганском направлении.