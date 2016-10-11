ОБСЕ жалуется на отсутствие доступа к участку разведения сил у Станицы Луганской

Об этом миссия сообщила на своей странице в Facebook.

"Ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участку разведения в районе населенного пункта Станица Луганская - ВСУ, "ЛНР" не смогла гарантировать безопасность СММ (возможные мины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что миссия "готова/может наблюдать, но ей нужен доступ".

При этом способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа и координировать разминирование, как подчеркивает СММ, должен Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

1 октября на окраине города Золотое Луганской области военнослужащие Вооруженных сил отошли на определенные представителями ОБСЕ рубежи.

7 октября Минобороны сообщило, что в районе сел Богдановка и Петровское Донецкой области также произошло успешное разведение войск.

В то же время руководство Луганской области и Станично-Луганского района, как и местные жители, выступают против вывода войск из райцентра, опасаясь его захвата боевиками "ЛНР".