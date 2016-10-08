Линия разграничения не изменится из-за разведения сил на Донбассе - Минобороны

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В ведомстве заверили, что ВСУ сохраняют контроль над этой территорией.

При этом указывается, что если будут зафиксированы какие-либо нарушения, войска вернутся на передовые позиции.

Читайте также"Подготовка к решению проблемы": Марчук прокомментировал разведение сил на Донбассе

"В рамочном решении четко определены признаки таких нарушений, в случаях выявления которых срочно созывается заседание Трехсторонней контактной группы, которая определит, кто в этом виноват и что дальше делать", - говорится в сообщении МО.

Напомним, 7 октября в районе сел Богдановка и Петровское Донецкой области произошло разведение войск.