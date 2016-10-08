Линия разграничения не изменится из-за разведения сил на Донбассе - Минобороны
16:00, 08 октября 2016Война
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Процесс разведения сил и средств на Донбассе не влияет на линию разграничения, она остается неизменной.
Минобороны: Разведение сил и средств не влияет на линию разграничения / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
В ведомстве заверили, что ВСУ сохраняют контроль над этой территорией.
При этом указывается, что если будут зафиксированы какие-либо нарушения, войска вернутся на передовые позиции.
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"В рамочном решении четко определены признаки таких нарушений, в случаях выявления которых срочно созывается заседание Трехсторонней контактной группы, которая определит, кто в этом виноват и что дальше делать", - говорится в сообщении МО.
Напомним, 7 октября в районе сел Богдановка и Петровское Донецкой области произошло разведение войск.
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