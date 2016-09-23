Кучма: для реального перемирия на Донбассе разведение сил должно быть не в трех, а в 50 точках

Об этом он заявил журналистам в Днипре, комментируя договоренность об отводе в Золотом, Петровском и Станицы Луганской, передает "Украинская правда".

"Таких "квадратиков" нужно хотя бы 50. На трех – сделать попытку показать, что мы, если договариваемся, то выполняем. То есть сделать серьезный шаг к миру. Потому что если здесь у нас ничего не произойдет, будут продолжать стрелять, то можно поднять руки и сказать, что мы ничего этими переговорами не договоримся", – сказал он.

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В то же время Кучма напомнил, что до сих пор стороны неоднократно договаривались о перемирии, но результата не было.

Также он подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна взять на себя ответственность и сообщать, кто именно нарушает тишину.

Отвечая на замечание о низкой эффективности минских переговоров, он привел пример других горячих точек на постсоветском пространстве – в частности, в Нагорном Карабахе и Приднестровье, где конфликты продолжаются с 1992 года и переговоры результата не дают.

Также он заявил, что для обеспечения мира на Донбассе Украина должна укрепляться.

"Когда с той стороны будут знать, что мы по морде дадим, будут молчать. А так, если они имеют там 46-тысячную армию, оружие – все оружие России, поэтому они так себя ведут. А боеприпасов – Господи мой! Сколько угодно. Десять лет можно стрелять каждый день, не переставать. С советских времен еще осталось", - заявил Кучма.