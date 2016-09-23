ОРДЛО включили убийц в список обмена заложников - Кучма
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что ближайшее время не планируется обмен заложников, поскольку нужно разобраться со списком.
Об этом он сообщил журналистам в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара, сообщает ЛІГА.net.
Читайте такжеВ "ЛНР/ДНР" готовы обменять пленных в формате "всех на всех"
"Нужно разобраться с этим списком 600, предварительно такой анализ показывает: там убийцы и кого там только нет. Они не имеют никакого отношения к этой зоне. Они (в ОРДЛО - УНІАН) всех подряд записывают, нужен анализ. Мы готовы идти на встречу. Если там говорят, что завтра будет обмен, то это не так", - сказал Кучма.
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе отметил, что в горячих точках постсоветского пространства, например в Приднестровье, Нагорном Карабахе переговоры не давали быстро особого результата. "Там, что есть прогресс? Не стреляют?" - сказал Кучма.
"Когда с той стороны будут знать, что мы по морде дадим - будут молчать. А, если они имеют там 46-тысячную армию, оружие - все оружие у России, поэтому они так себя ведут", - подчеркнул Кучма.
По его словам, решение проблемы зависит в первую очередь от России.
Как сообщал УНИАН, на оккупированном Донбассе подтвердили готовность о передаче Украине 47 пленных. Боевики в свою очередь требуют 618 человек.