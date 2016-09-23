ОРДЛО включили убийц в список обмена заложников - Кучма

Об этом он сообщил журналистам в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара, сообщает ЛІГА.net.

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"Нужно разобраться с этим списком 600, предварительно такой анализ показывает: там убийцы и кого там только нет. Они не имеют никакого отношения к этой зоне. Они (в ОРДЛО - УНІАН) всех подряд записывают, нужен анализ. Мы готовы идти на встречу. Если там говорят, что завтра будет обмен, то это не так", - сказал Кучма.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе отметил, что в горячих точках постсоветского пространства, например в Приднестровье, Нагорном Карабахе переговоры не давали быстро особого результата. "Там, что есть прогресс? Не стреляют?" - сказал Кучма.

"Когда с той стороны будут знать, что мы по морде дадим - будут молчать. А, если они имеют там 46-тысячную армию, оружие - все оружие у России, поэтому они так себя ведут", - подчеркнул Кучма.

По его словам, решение проблемы зависит в первую очередь от России.

Как сообщал УНИАН, на оккупированном Донбассе подтвердили готовность о передаче Украине 47 пленных. Боевики в свою очередь требуют 618 человек.