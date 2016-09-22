Тандит уточнил формулу, по которой пройдет обмен пленных

Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает ЛІГА.net.

"Луганск и Донецк нам подтвердил, что готовы отдать 47 человек", - сказал Тандит.

По его словам, из списка установлены 618 человек, которых требуют передать боевики.

"Некорректно говорить о том, что обмен пройдет по формуле 618 на 47 человек, потому что мы будем передавать тех, кого можем передать законно", - подчеркнул Тандит.

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Он уточнил, что устанавливается статус всех 618 лиц и их местонахождение. "Некоторые из них не хотят туда (оккупированный Донбасс - Ред.) возвращаться", - подчеркнул Тандит.

Советник главы СБУ напомнил, что 3 августа была достигнута договоренность по формуле обмена всех на всех.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября представители так называемых ЛНР/ДНР заявили о готовности обменять пленных в формате "всех на всех".