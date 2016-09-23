Освобожденный из плена Жемчугов признался, что состоял в партизанском отряде

"На оккупированной боевиками территории давно действуют партизанские отряды. Я состоял в одном из них. Вступил туда потому, что хотел защитить свою страну. Родом я из Красного Луча Луганской области… позже вместе с женой уехал в Грузию. Когда в 2014 году мы с Леной (жена Жемчугова - УНИАН) приехали к моей маме в Красный Луч, там уже стояли на блокпостах так называемые ополченцы. Я понял, что не могу как ни в чем не бывало вернуться в Грузию... Вывез в Тбилиси жену и маму, а сам вернулся в Луганскую область", - рассказал Жемчугов в интервью "Фактам".

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Семья Жемчугова не знала, что он состоит в партизанском отряде.

По словам жены, она знала лишь то, что ее муж помогает местным жителям — вывозит их с оккупированной территории, доставляет продукты и лекарства.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября, на Донбассе из плена боевиков были освобождены еще двое украинцев: Жемчугов и сотрудника ООН Юрий Супрун.

Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года. Сотрудника ООН Супруна - с апреля текущего года.