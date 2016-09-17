В "ЛНР/ДНР" готовы обменять пленных в формате "всех на всех"

17:14, 17 сентября 2016
Война
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Представители так называемых ЛНР/ДНР заявили о готовности обменять пленных в формате "всех на всех". 

REUTERS

Об этом заявили "пуководитель рабочей группы по обмену военнопленными "ЛНР" Ольга Кобцева и "омбудсмен" "ДНР" Дарья Морозова, передает РИА Новости

"Сегодня мы видим вместо того, чтобы выполнить 6-й пункт (Минских соглашений - Ред.) и сделать обмен всех на всех, опять идут обмены малым количеством. Руководство" "республики" ("ДНР" - Ред.) против малых обменов, мы настаиваем на полном выполнении 5-го, 6-го пунктов", - заявила Морозова. 

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Кобцева в свою очередь подтвердила, что "ЛНР" также настаивает на обмене по этой формуле.

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