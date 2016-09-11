За сутки в зоне АТО получил ранения один украинский военный

14:33, 11 сентября 2016
Война
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По словам спикера Минобороны по вопросам АТО, ситуация в районе проведения АТО демонстрирует признаки определенной деэскалации и остается контролируемой. 

Фото УНИАН

На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции ранен один украинский военнослужащий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения", - сказал Мотузяник и уточнил, что это произошло в районе села Водяное.

По его словам, ситуация в районе проведения АТО демонстрирует признаки определенной деэскалации и остается контролируемой.

"Вооруженные Силы Украины удерживают позиции на линии столкновения, однако боевики продолжают прибегать к вооруженным провокациям в основном из легкого вооружения", - отметил он.

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