"Всех на всех": в "ДНР" заговорили о возможности скорого обмена пленными

Об этом сообщила журналистам "обмудсмен" "ДНР" Дарья Морозова, передает РИА Новости.

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"Несмотря на то, что отдельные представители силовых ведомств Украины делают заявления о готовности официального Киева произвести обмен пленными по формуле "всех на всех", уполномоченные представители Украины в гуманитарной подгруппе официальных предложений не делают. Не исключаю вероятность того, что этот долгожданный обмен в скором времени состоится", — сказала Морозова.

Также Морозова добавила, что в связи с этим в "ДНР" поднимают вопрос о возвращении документов, удостоверяющих личность пленных.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о подтверждении боевиками "ДНР" и "ЛНР" удержания 47 пленных украинцев.