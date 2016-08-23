Бойцы АТО с передовой поздравили украинцев с Днем Независимости (видео)

Видео опубликовано на YouTube-канале "Военного телевидения Украины".

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"Надеюсь, что День независимости Украины уже в следующем году будет проходить без военных действий. Мы все делаем, чтобы приблизить это время. Морально поддерживайте нас, ждите, всего вам самого хорошего", - сказал военный из позывным "Костыль".

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте записала видеообращение, в котором поздравила Украину с 25-летием Независимости.