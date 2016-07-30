Ситуация на Донбассе: боевики сегодня 23 раза открывали огонь по силам АТО

В районе проведения АТО российские оккупационные войска сегодня 23 раза открывали огонь по позициям украинских военных.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Наиболее сложная ситуация остается на Донецком направлении, на который пришлось 16 из 23 вражеских обстрелов. Из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал наши укрепления в районе Авдеевки. Шахту «Бутовка Донецкая» противник обстреливал из АГС и стрелкового оружия. Также горячо было в Троицком и Верхнеторецком», - говорится в сообщении.

На Светлодарской дуге работал вражеский снайпер и БМП. Возле поселка Нижнее Лозовое для провокаций враг также применил бронированную машину пехоты.

На Мариупольском направлении было неспокойно в Водяном и Марьинке. Там боевики вели огонь по украинским опорным пунктам из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, информируют в штабе.

В Луганской области с полуночи и в течение дня сохранялось относительное затишье, лишь в Лопаскино зафиксирован гранатометный огонь.