Боевики сегодня 19 раз обстреляли украинские позиции - штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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На Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерии и 120 мм минометов боевики стреляли по опорным пунктам сил АТО в Невельском. Также 120 и 82 мм минометы они применили в Песках, минометы калибра 82 мм - в Опытном, а гранатометы и крупнокалиберные пулеметы - рядом с Луганским, Новгородским и Авдеевкой.

На Мариупольском направлении из 82 мм минометов оккупанты обстреляли украинские позиции в Красногоровке. Кроме этого, применили БМП под Марьинкой, подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы - в Старогнатовке, а стрелковое оружие - в Гранитном.

В то же время на Луганщине сохранялось относительное затишье, добавили в штабе АТО.